Chelsea, fara un jucator important in finala Ligii Europa

N kolo Kante google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mijlocasul echipei Chelsea N'Golo Kante este incert pentru finala Ligii Europa, care va avea loc miercuri, la Baku, contra echipei Arsenal. Potrivit presei britanice, el s-ar fi accidentat la un genunchi la antrenament. Tottenham - Liverpool, finala Ligii Campionilor banilor! Cat încaseaza castigatoarea trofeului din potul de 2 miliarde de euro pus la bataie de UEFA Internationalul francez a lipsit la ultimele doua meciuri ale echipei Chelsea, din cauza unei accidentari la ischio-gambieri, dar revenise la antrenament saptamana trecuta. The Times si The Guardian noteaza ca mijlocasul francez s-a accident la genunchi, sambata, la antrenament si nu poate juca in finala, ceea ce ar ...