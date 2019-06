Chelsea si Juventus s-au inteles pentru ca antrenorul Maurizio Sarri sa mearga la Torino

Maurizio Sarri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chelsea a ajuns la un acord de principiu pentru ca antrenorul Maurizio Sarri sa fie eliberat de contract si sa preia conducerea tehnica a campioanei Italiei, Juventus Torino, informeaza BBC. Sursa citata precizeaza ca acordul definitiv ar putea fi incheiat vineri si ca Juventus va plati o compensatie de cinci milioane de lire sterline (5,6 milioane de euro). Real Madrid îsi spulbera fostul record pe piata transferurilor! Peste 300 de milioane de euro cheltuite deja In varsta de 60 de ani, Sarri a ajuns pe Stamford Bridge vara trecuta, intr-o intelegere de trei ani, dupa ce a antrenat formatia Napoli, echipa cu care a terminat de doua ori pe locul 2, dupa Juventus, in Serie A, in trei ani d ...