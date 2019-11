Cheltuielile USR pentru campania electorala au fost de 4,5 milioane lei (Catalin Drula)

USR a cheltuit în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale aproximativ 4,5 milioane de lei, majoritatea provenind din împrumuturi, donaţii, cotizaţii, a declarat, miercuri, deputatul Cătălin Drulă, şeful campaniei candidatului Alianţei USR PLUS, Dan Barna potrivit Agerpres

"Cheltuielile USR au fost de 4,5 milioane de lei, aproximativ sub un milion de euro, dintre care 3 milioane de lei pentru campania centrală, 1,5 milioane de lei pe campania filialelor. Din suma aceasta, vasta finanţare este privată, adică cotizaţii, împrumuturi, donaţii, şi o mică parte - 50.000 lei, dacă nu mă înşel, din fonduri publice. Deci suma pe care o vom cere înapoi este de 4.450.000 lei, aproximativ", a precizat Drulă, la o conferinţă de presă.Întrebat în legătură cu reducerea subvenţiilor acordate de la buget pentru partide, liderul USR, Dan Barna, a spus că trebuie făcute mai multe analize şi nu poate încă să se pronunţe."Este o discuţie pe care am avut-o şi în etapa de semnare a acordului politic cu premierul Ludovic Orban. Nu am stabilit un anumit procent. A rămas subiectul să fie discutat după alegerile prezidenţiale. Să ne aşezăm la masă, să vedem ce tipuri de cheltuieli au existat. (...) Nu am o cifră la momentul de faţă", a explicat Barna.