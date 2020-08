Cherhanaua Tasaul SRL cere sa intre in insolventa!

Primul termen a fost stabilit pentru data de 14 septembrie.

Societatea comercială Cherhanaua Taşaul SRL cere să intre în insolvență!Dosarul (4973/118/2020) se află pe rolul Tribunalului Constanţa și are ca obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 - Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență.Primul termen a fost stabilit pentru data de 14 septembrie.Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Cherhanaua Taşaul SRL are sediul social în Ovidiu, județ Constanța.Cherhanaua Taşaul SRL este condusă de Raluca-Mihaela Doroftei, cu o cotă cotă de participare la beneficii şi pierderi de 80 %, și Mariana Niculae, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 20 %.Cherhanaua Taşaul SRL are ca obiect acvacultura în ape dulciSedii secundare / puncte de lucruNăvodari, Ferma Piscicola Navodari, Zona Piață , municipiul Constanţa, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu.