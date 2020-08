Chestionar online pentru evaluarea riscului de imbolnavire cu COVID-19, realizat de Spitalul de Boli Infectioase Timisoara. Virgil Musta: Putem afla cum se va dezvolta boala

Echipa Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara impreuna cu Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis, sub coordonarea doctorului Virgil Musta, au realizat, in premiera, un chestionar online ce permite evaluarea riscului imbolnavirii cu SARS COV 2. Chestionarul poate fi completat in aproximativ 4 minute, iar la final este stabilit un punctaj care indica riscul de contagiune sau pericolul unei evolutii negative in caz de contagiune cu noul ...