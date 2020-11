Chiajna și Bragadiru intra in carantina de la ora 22. Rata incidenței la nivelul localitaților din Ilfov

Alte două localități din județul Ilfov vor intra, începând de astăzi de la ora 22:00, în carantină, după creșterea mare a numărului de infectări cu COVID-19. Este vorba despre localitățile Chiajna și Bragadiru. Incidența cazurilor la mia de locuitori în ultimele două săptămâni este în Chiajna de 10,31, iar în Bragadiru de 9,48. Joi seara, […] The post Chiajna și Bragadiru intră în carantină de la ora 22. Rata incidenței la nivelul localităților din Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.