 Chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascuns in bagajele si pe corpul unui cetatean turc - FOTO

In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control, formata din politisti de frontiera si lucratori vamali, a descoperit peste 20 de kilograme de bijuterii susceptibile a fi din chihlimbar, ascunse in bagajele personale si pe corpul unui cetatean turc. In ziua de 12 septembrie a.c., in jurul orei 03.00, pe sensul de intrare in tara din P.T.F.Albita – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei de stat, conducand un autoturism inmatriculat in R.Moldova, cetateanul turc A.E., in varsta de 45 de ani. In baza schimbului de informatii cu politisti de frontiera din Republica Moldova, lucratorii nostri au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui contr ...