Chile: Stare de urgenta in capitala, dupa protestele izbucnite din cauza cresterii preturilor la biletele de metrou

Preşedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat vineri seara stare de urgenţă la Santiago şi i-a încredinţat unui militar responsabilitatea de a asigura securitatea, după o zi de ciocniri violente izbucnite în urma protestelor împotriva creşterii preţurilor la transportul cu metroul, relatează AFP şi Reuters. "Am decretat stare de urgenţă şi în acest scop l-am numit pe generalul Javier Iturriaga del Campo în fruntea apărării naţionale, conform dispoziţiilor legislaţiei privind starea de urgenţă", a spus şeful statului într-un mesaj transmis de la palatul prezidenţial. Foto: (c) ALBERTO PENA / EPA Santiago de Chile a fost scena unor confruntări violente în cursul zilei de vineri între forţele de ordine şi manifestanţi, care au forţat autorităţile să închidă toate staţiile de metrou din capitală. Ciocnirile s-au intensificat spre seară. Clădirea companiei de electricitate Enel şi o sucursală a băncii naţionale, amândouă aflate în centrul oraşului, au fost incendiate. Un supermarket din apropiere a fost vandalizat, iar mai multe staţii de metrou au fost atacate cu sticle incendiare. Foto: (c) Elvis Gonzlez / EPA Înainte de închiderea staţiilor, au circulat apeluri ca pasagerii să urce în trenuri fără bilet, ca protest împotriva creşterii preţurilor la bilete, de la 800 la 830 de pesos (1,04 euro) la orele de vârf. Preţul biletelor a crescut ultima dată în ianuarie cu 20 de pesos. Metroul din Santiago, cu cea mai lungă reţea - 140 km - şi cel mai modern din America de Sud, transportând zilnic circa 3 milioane de pasageri, ar urma să rămână închis în weekend. Foto: (c) ALBERTO PENA / EPA În multe locuri din oraş manifestanţii au ridicat baricade şi s-au confruntat cu poliţia, care a recurs la tunuri cu apă şi gaze lacrimogene. Astfel de scene de luptă de stradă nu au mai fost văzute de mult timp în capitala ţării latino-americane. Şeful statului i-a calificat pe manifestanţi drept delincvenţi, într-un interviu la radio. Foto: (c) Elvis Gonzlez / EPA Joi, 133 de persoane au fost arestate pentru deteriorarea staţiilor de metrou, unde pagubele se ridică, potrivit autorităţilor, la 400-500 milioane de pesos (630.000 de euro). Transportul în comun este foarte folosit la Santiago, oraş extrem de poluat şi congestionat cu 6 milioane de locuitori. AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Toth, editor online: Gabriela Badea)