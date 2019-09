China a ajuns numarul 1 mondial la rachete balistice

Rachete Balistice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este o informatie de ultima ora, devenita acum oficiala. China a anuntat ca detine deja trei variante ale celui mai nou sistem de rachete cu raza medie de actiune al tarii. Dongfeng-16, Dongfeng-21 si Dongfeng-26. Astfel, China a devenit lider absolut al lumii dupa numarul de astfel de arme pe care le poseda. Potrivit publicatiei Sina, exista cateva modele ale acetor rachete, fiecare prezentand posibilitati tehnice unice. In plus, China a luat-o inaintea concurentilor sai si la capitolul tehnologii nucleare. De ce? Pentru ca Washington si Moscova au incheiat, in 1987, Tratatul de lichidare a rachetelor cu raza medie si mica de actiune (INF). Un document la care Beijing nu a fost parte semnatara, ceea ...