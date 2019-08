China a taiat 80% din investitiile in Europa din cauza problemelor economice

Bancnote google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Investitiile chineze in Europa au scazut cu 80% in primul semestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, din cauza escaladarii tensiunilor comerciale, care au dus la incetinirea economiei chineze, conform studiului semianual publicat luni de compania de consultanta Ernst & Young (EY), transmite DPA. In primele sase luni din 2019, China a investit 2,4 miliarde de dolari in companiile din Europa, inclusiv 81 de achizitii si cumparari de actiuni, dar majoritatea au fost tranzactii de dimensiuni reduse, apreciaza EY. Statul asiatic nu a facut achizitii in Germania in perioada ianuarie-iunie 2019 si a investit doar 505 milioane de dolari in firmele germane. In 2018, China a investit zece miliarde ...