China anunța revenirea viruslui SARS-CoV-2 in Wuhan, dupa mai mult de o luna

Comisia Naţională de Sănătate a Chinei a anunţat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare număr înregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz în Wuhan, unde nu mai fusese confirmată o îmbolnăvire de mai mult de o lună, transmite news.ro. După ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scăzut de îmbolnăvire, noile […] The post China anunță revenirea viruslui SARS-CoV-2 în Wuhan, după mai mult de o lună appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.