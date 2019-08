China condamna Pentagonul pentru testul balistic efectuat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Testul balistic efectuat de Pentagon genereaza efecte negative asupra securitatii internationale si demonstreaza ca Statele Unite depun eforturi pentru superioritate militara, acuza Administratia de la Beijing. Testul balistic efectuat de SUA va avea "consecinte negative grave pentru securitatea regionala si internationala", a transmis Administratia Chinei, citata de cotidianul Le Figaro. "Adevaratul scop al retragerii Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare este avansarea fara retinere spre dezvoltarea de rachete in sensul atingerii superioritatii militare in mod unilateral", subliniaza Beijingul. Vladimir Putin: "SUA au complicat grav situatia in lume.Acest scenariu inseamna reluarea ...