China crește producția de carne de pui pentru a reduce importurile

Producătorii chinezi de carne de pui continuă cu planurile de majorare agresivă a producţiei, în pofida diminuării cererii ca urmare a pandemiei de coronavirus, reducând dependenţa de importuri pe fondul temerilor cu privire la siguranţa cărnii importate, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Potrivit estimărilor realizate de Departamentul american al Agriculturii, în 2020, China, al doilea mare producător mondial de carne de pui, ar urma să producă o cantitate record de 14,85 milioane tone de carne de pui, ceea ce ar însemna o depăşire a creşterii de 18% înregistrată anul trecut până la 13,75 milioane tone.Această creştere a producţiei de carne de pui înseamnă o cerere mai mare pentru nutreţuri precum porumb şi soia boabe, susţin traderii din China, în timp ce preţul la carnea de pui este în scădere. În paralel, majorarea producţiei interne ar putea însemna mai puţine achiziţii de carne de pui congelată din străinătate, într-un moment în care încrederea consumatorilor în alimentele importate a avut de suferit după descoperirea coronavirusului într-un lot de aripioare de pui din Brazilia."În prezent preţurile sunt foarte mici. Nu cred că este numai din cauza cererii slabe ci şi a ofertei suficiente", susţine analistul Rabobank, Pan Chenjun.Anul trecut, China a sacrificat 9,3 miliarde de pui, inclusiv 4,4 miliarde de pui cu pene albe, preferaţi de lanţurile de restaurante fast-food pentru carnea lor ieftină.Marii producători chinezi de carne de pui, precum Liaoning Wellhope Agri-Tech şi Fujian Sunner Development, aveau planuri de a-şi majora producţia însă unii au accelerat aceste planuri după ce profiturile au crescut anul trecut, după ce epidemia de pestă porcină africană a dus la diminuarea producţiei de carne de porc. În condiţiile în care consumatorii şi restaurantele au căutat substituenţi, preţurile la carnea de pui au urcat până la un nivel record.Datele analizate de Reuters arată că Wellhope şi-a majorat producţia de carne de pui cu 36% în 2019 şi cu un procent similar în prima jumătate a acestui an. "Am decis să urgentăm planurile având în vedere preţurile bune", a spus Jan Cortenbach, director tehnic la societatea mixtă Wellhope-De Heus Animal Nutrition.În prezent se lucrează la noi facilităţi care să găzduiască cel puţin un miliard de pui, a declarat la rândul său Walter Benz, director pentru China la Big Dutchman Group, o companie germană care furnizează echipamente pentru crescătorii de pui.Experţii avertizează însă că această expansiune rapidă ar putea să vină într-un moment nepotrivit, având în vedere că pandemia de COVID-19 a redus cererea de carne de pui din China. O mare parte din carnea de pui este consumată în cantinele şcolilor, care au fost închise pentru o mare parte din acest an. De asemenea, lanţurile de restaurante fast-food şi cantinele companiilor au înregistrat o cerere redusă după ce au reluat activitatea.Cu toate acestea, Wellhope mizează pe o modificare a tendinţelor pe termen lung spre un consum mai mare de carne de pui în rândul consumatorilor urbani tineri care sunt mai preocupaţi de dieta lor. "Producţia şi consumul de carne de pui va creşte foarte rapid, deoarece tânăra generaţie creşte cu nou obiceiuri de consum", susţine Qiu Jiahui, vice-preşedintele Wellhope.