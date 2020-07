China devanseaza SUA și lanseaza cu succes prima sa misiune pe Marte

Nava spațială a Chinei este pe drum spre Marte, după ce a fost lansat[ cu succes din Insula Hainan din sudul Chinei. Misiunea – numită Tianwen-1, care înseamnă „întrebări către cer” – este prima încercare a țării de a ateriza pe planeta roșie, scrie presa internațională. Lansarea pecetluiește o eră globală în explorarea spațiului profund: […] The post China devansează SUA și lansează cu succes prima sa misiune pe Marte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.