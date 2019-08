China dezvolta o triada atomica de asalt. SUA a ridicat nivelul de alerta

China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viceamiralul David Kriete, loctiitor al sefului Comandamentului Strategic american (US STRATCOM), a atras atentia ca China consolideaza arsenalul atomic si intensifica activitatile in Marea Chinei de Sud si in alte zone strategice. "China este si a fost in ultimele decenii pe o traiectorie foarte clara de suplimentare a numarului armelor atomice; in plus, diversifica sistemele de lansare. China dezvolta o triada formata din submarine dotate cu rachete balistice, bombardiere strategice si sisteme terestre de rachete intercontinentale", a declarat David Kriete, citat de publicatia The Washington Free Beacon si de site-ul BreakingDefense.com. Uniunea Europeana sfideaza SUA pentru seful diplomatiei iranie ...