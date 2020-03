China se teme de un al doilea val de coronavirus, din cauza afluxului de straini

Creşterea numărului de cazuri importate de coronavirus în China sporeşte riscul ca ţara să treacă printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminică Mi Feng, purtător de cuvânt al Comisiei Naţionale de Sănătate, informează Reuters. “China a înregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite din afara ţării, ceea ce presupune că posibilitatea The post China se teme de un al doilea val de coronavirus, din cauza afluxului de străini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.