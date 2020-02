China si India au cele mai multe orase afectate de poluarea aerului cu microparticule

China şi India au cele mai multe oraşe afectate de poluarea aerului cu microparticule, responsabile pentru numeroase decese premature, conform unui raport publicat marţi de Greenpeace şi divizia de cercetare a companiei elveţiene IQAir, relatează AFP potrivit Agerpres.

Aceste două ţări cuprind aproape 90% dintre cele 200 de oraşe care suferă de pe urma unor niveluri ridicate de poluare cu particule fine PM2,5 (sub 2,5 microni), indică acest raport care se bazează pe date din aproximativ 5.000 de oraşe din întreaga lume. Restul de 10% sunt concentrate mai ales în Pakistan şi Indonezia, potrivit raportului.Dintre aglomerările urbane cu 10 milioane de locuitori şi peste această cifră, capitala indiană New Delhi a fost cea mai contaminată cu particule fine PM2,5 în 2019, urmată de Lahore (Pakistan), Dhaka (Bangladesh) şi Calcutta (India).În ceea ce priveşte expunerea populaţiei, Bangladesh este ţara care suferă cel mai mult de pe urma poluării cu aceste particule fine cu mărimi egale cu a treizecea parte din diametrul unui fir de păr uman. Dimensiunile mici le permit să pătrundă în sistemul sanguin prin plămâni, antrenând apariţia astmului, cancerului pulmonar sau a bolilor de inimă. Bangladeshul este urmat în acest clasament de Pakistan, Mongolia, Afganistan şi India. China se află pe locul 11.Majoritatea celor şapte milioane de decese premature la nivel mondial puse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pe seama poluării aerului sunt cauzate de particule PM2,5 provocate de furtuni de nisip, incendii de pădure, lucrări agricole, industrie şi arderea combustibililor fosili.OMS recomandă să nu se depăşească o medie zilnică a concentraţiei de particule fine PM2,5 de 25 micrograme pe metru cub de aer.Un studiu publicat în 2019 a estimat că poluarea aerului ar putea fi de două ori mai mortală decât se credea, cu aproape 800.000 de decese pe an în Europa, 2,8 milioane în China şi 8,8 milioane la nivel mondial.Într-o regiune vastă din nordul Indiei până în centrul Chinei, respectarea standardelor OMS ar creşte speranţa de viaţă cu şase până la şapte ani, potrivit unui indice (Air Quality Life Index) elaborat de cercetători de la Institutul de Politici Energetice de la Universitatea din Chicago, notează AFP.Dintre cele 36 de state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Coreea de Sud este ţara cea mai poluată cu particule fine PM2,5, cu 105 oraşe printre cele 1.000 cel mai prost clasate. În Europa, Polonia şi Italia au 39, respectiv 31 de oraşe în acest clasament.Situaţia este mai dificil de evaluat în Africa şi Orientul Mijlociu din cauza lipsei datelor. În Africa există mai puţin de 100 de staţii de măsurare care transmit public în timp real informaţii despre concentraţia de PM2,5, comparativ cu peste 1.000 în China.Schimbările climatice au început să amplifice riscurile asupra sănătăţii asociate prezenţei acestor particule în aer, incendiile forestiere şi furtunile de nisip fiind agravate de fenomenul de deşertificare, conform raportului.Încălzirea climei şi poluarea cu microparticule sunt exacerbate de acelaşi factor, arderea cărbunelui, petrolului şi gazelor.În timp ce asocierea dintre poluarea aerului şi cancerul pulmonar este deja cunoscută, un studiu recent a demonstrat că majoritatea deceselor premature sunt cauzate de crize cardiace, accidente vasculare cerebrale şi alte tipuri de probleme cardiovasculare.