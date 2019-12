China va reduce taxele la peste 850 de produse incepand cu 1 ianuarie 2020

China va reduce taxele la peste 850 de produse începând cu 1 ianuarie 2020, cu scopul de "a impulsiona importurile şi a promova dezvoltarea coordonată a comerţului", a anunţat agenţia naţională de ştiri Xinhua, citată de EFE, potrivit Agerpres.

Printre produsele care vor beneficia de această măsură se numără carnea de porc congelată, componente de înaltă tehnologie, precum echipamentele de testare a semiconductorilor şi cipurile de memorie, şi medicamente pentru diabet şi astm."Ajustările vor fi făcute pentru a impulsiona importurile, a promova dezvoltarea coordonată a comerţului şi a avansa în dezvoltarea de înaltă calitate a construcţiei în comun a iniţiativei "Centura şi drumul" (macroproiectul internaţional chinez de construcţie a infrastructurilor)", a explicat Comisia de Taxe a Consiliului de Stat din China, într-un document obţinut de Xinhua.Potrivit sursei citate, această reducere a taxelor se va aplica şi pentru avocado congelat şi suc de portocale, precum şi altor produse, "într-un efort de a creşte, moderat, importurile de bunuri de consum zilnic, care sunt relativ puţine în ţară sau care au caracteristici străine"."China va aplica o taxă zero pentru importurile de produse farmaceutice care conţin alcaloizi pentru tratamentul astmului, precum şi de materii prime pentru producerea de noi medicamente pentru diabet", se menţionează în text.

În cazul altor produse nu se precizează noile taxe, deşi documentul subliniază că vor fi mai mici faţă de cele care se aplică produselor partenerilor comerciali cu statut de "naţiune favorizată".



Acest anunţ vine la zece zile după ce Washington şi Beijing au ajuns la o primă fază a acordului pentru rezolvarea războiului comercial cu care se confruntă cele două puteri. Însă, în text nu apare nicio referire la Statele Unite.



Reducerea preţului pentru importurile de carne de porc, unul dintre produsele de bază ale alimentaţiei chinezilor, are loc într-un moment în care efectivele de porcine au fost decimate de epidemia de pestă porcină africană, depistată în august 2018.



Totodată, mai precizează documentul, în 2020 "China va continua să aplice taxe favorabile pentru bunuri provenite din ţările mai puţin dezvoltate care au stabilit relaţii diplomatice" cu ţara asiatică. Este vorba despre ţările mici centroamericane şi din Pacific, care, recent, şi-au schimbat relaţiile diplomatice pe care le aveau cu Taiwan pentru altele noi cu China, într-o manevră ce caută să izoleze internaţional Taipei, considerat de Beijing o provincie rebelă care trebuie să se întoarcă la suveranitate.



În plus, sursa a indicat că în viitor vor fi operate noi diminuări de taxe pentru produse din Chile, Peru, Costa Rica, Islanda, Pakistan sau Australia, printre alte ţări, în virtutea acordurilor de liber comerţ semnate.



După ce, la începutul anului trecut, SUA au declanşat un război comercial cu China, având ca motive, printre altele, dezechilibrul balanţei comerciale, furtul de proprietate intelectuală şi transferul forţat de tehnologie, relaţiile dintre cele două mari economii alte Planetei s-au deteriorat rapid.



Confruntările dintre Washington şi Beijing nu se limitează la partea comercială, ci vizează şi o luptă tehnologică şi prezenţa sau influenţa în arena internaţională.



În plus, tensiunile comerciale dintre cele două mari puteri economice merg dincolo de relaţiile bilaterale şi au profunde consecinţe mondiale.



În ultimele sale previziuni economice, publicate în octombrie, Fondul Monetar Internaţional a redus proiecţiile de creştere la 3% în acest an, cu două zecimi mai puţin faţă de cât estima în iulie, din cauza îndoielilor privind posibila soluţionare a acestei dispute.