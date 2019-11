FC Botoșani a luat măsuri cu Andrei Chindriș (20 de ani), fotbalistul intrat pe lista vicecampioanei României, FCSB. Fundașul central a avut prestații foarte bune la echipa de club și la naționala de tineret a României, iar șefii „roș-albaștrilor” s-au interesat deja de transfer, potrivit Mediafax.

Chindriș a semnat un nou contract cu FC Botoșani. Anunțul a fost făcut de Marius Croitoru, antrenorul botoșănenilor. Croitoru îl aseamănă pe Chindriș cu Gică Popescu, fostul căpitan al naționalei României și al Barcelonei. FCSB, prin vocea lui Gigi Becali, și-a manifestat deja interesul pentru Andrei Chindriș. ”Dacă vine (n.r. – FCSB) şi are o ofertă de nerefuzat nu mă pot opune. Dar mie domnul Iftime mi-a promis atunci când am semnat şi am preluat funcţia de antrenor că în acest an vom încerca sa construim o echipă.

Ca profil îl asemăn mult cu Gică Popescu, dar păstrând proporţiile că Gică Popescu e inegalabil. A semnat mărire de salariu şi mărire de contract. Prelungire.” , a declarat Marius Croitoru, la Telekom Sport. Valeriu Iftime a recunoscut negocierile cu Gigi Becali, dar a precizat că Andrei Chindriş are şi oferte din străinătate:

”Eu am vorbit cu Gigi Becali şi i-am explicat din nou cum stă situaţia cu Andrei Chindriş. I-am spus clar că ţin destul de mult la un jucător de nici 21 de ani. I-am zis că am şi alte oferte pentru Chindriş, iar una este foarte bună. Mi-a venit recent o propunere de transfer pentru Andrei de la un club din Germania. La această oră cota lui Chindriş este în creştere, deoarece a devenit titular la U21”, a spus Iftime pentru ProSport.