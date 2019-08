Chinezii anunta contramasuri dupa ce americanii au anuntat taxa de 10% la toate produsele

china vs sua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); China a anuntat vineri ca nu va fi santajata si a avertizat ca va lua masuri de retorsiune, dupa ce presedintele american Donald Trump s-a angajat sa impuna noi tarife, de 10%, pentru importuri de bunuri chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, din luna septembrie, escaladand puternic conflictul comercial dintre cele mai mari economii ale lumii, transmite Reuters preluat de news.ro. Trump a socat joi pietele financiare, afirmand ca intentioneaza sa impuna o noua taxa, de la 1 septembrie, marcand incheierea brusca a unui armistitiu in razboiul comercial vechi de un an care a incetinit cresterea economiei mondiale si a perturbat lanturile de aprovizionare. Beijingul nu va ceda niciun pas la pres ...