Chinezii dau inapoi in razboiul comercial cu SUA - renunta la taxele vamale aditionale pentru soia si carnea de porc din SUA

Comisia pentru Taxe Vamale din China a anunţat vineri că va exclude unele produse agricole, precum soia şi carnea de porc, din lista produselor americane cu taxe vamale adiţionale, o încercare în plus pentru relaxarea tensiunilor dintre China şi SUA, relatează agenţia EFE preluată de agerpres.ro.

Miercuri, China anunţase că va amâna cu un an - până în septembrie 2020- aplicarea de taxe vamale pentru 16 produse americane, taxe ce trebuia să intre în vigoare marţea viitoare.



Printre bunurile care beneficiază de amânarea impunerii taxei de 25% se află produse minore, precum materiile prime necesare pentru fabricarea medicamentelor contra cancerului, iar lista a fost mărită cu produse cheie în comerţul dintre cele două puteri mondiale.



Două echipe de lucru din SUA şi China se vor întâlni săptămâna viitoare pentru reluarea negocierilor comerciale care încearcă să pună punct războiului comercial dintre cele două ţări, a anunţat vicepremierul chinez, Liu He.

La întâlnirea de săptămâna viitoare, cele două delegaţii vor începe să pregătească reuniunea convocată la Washington la începutul lunii octombrie, o întâlnire ce va reprezenta una dintre ultimele oportunităţi pentru finalizarea războiului comercial ce a demarat la începutul lui 2018.