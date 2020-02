Chinteniul devine una dintre puținele comune din Transilvania in care toate imobilele au carți funciare

CF Chinteni

Comuna clujeană Chinteni se poate mândri cu faptul că devina una dintre puținele localități din județul Cluj și numai, în care fiecare imobil are carte funciară, asa după un efort colectiv impresionant, derulat în ultimii patru ani.

"Patru ani de munca titanica... eforturile, uneori, supraomenesti ale unei echipe de peste 100 de oameni, angrenati in proiectul de Cadastru General...rezultatul, pe masura, insa!!!

Azi, 12 februarie 2020, am ridicat de la Centrul National de Cartografie Bucuresti cele 19.000 de carti funciare, in care sunt inscrise toate imobilele de pe raza comunei Chinteni.

Va vom anunta, in scurt timp, data de la care vom incepe distribuirea cartilor funciare catre dumneavoastra.", arată primarul comunei, Magalena Lucia Suciu.

