Chiriches, operat din nou la umar

Vlad Chiriches Fundasul echipei Napoli Vlad Chiriches va fi supus, saptamana viitoare, unei noi interventii chirurgicale la umar, a anuntat gruparea de pe locul 2 din Seria A. "Terapie pentru Chiriches, care saptamana viitoare va fi supus unei operatii de stabilizare a umarului", a notat gruparea italiana. Ghinion teribil pentru Vlad Chiriches! Internationalul roman a urlat de durere, dupa ce s-a accidentat cu Atalanta Fundasul Vlad Chiriches s-a accidentat din nou la umarul stang in minutul 13 al meciului pe care Napoli l-a pierdut, luni, pe teren propriu, 1-2, in fata formatiei Atalanta, in etapa a XXXIII-a din Serie A. Chiriches s-a lovit la umarul stang in urma unui duel cu Zapata si a fost inloc ...