Chirie Timisoara - care este cel mai bun cartier in care sa te muti

Majoritatea celor care cauta chirie in Timisoara sunt studenti. Dar exista doritori si printre cei care raman in orasul de pe Bega dupa terminarea studiilor sau care accepta oferte de munca avantajoase. Asadar, chiar daca nu dispun de sume foarte mari pentru chirie in Timisoara, nici nu le este indiferenta zona in care urmeaza sa locuiasca pe termen lung.