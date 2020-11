Chiritoiu: Inghetarea preturilor la inceputul pandemiei ar fi dus la o catastrofa, lipsa de alimente si cozi la magazine, ca in comunism

La începutul pandemiei a existat un pericol real ca preţurile să fie îngheţate, însă acest lucru ar fi dus la o catastrofă şi la apariţia unei situaţii similare cu cea din comunism, când nu existau alimente şi se formau cozi la magazine, a declarat, joi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. El a participat la conferinţa "Evoluţia economiei în sectoare-cheie 2020", organizată de Consiliul Concurenţei şi PRIA Events. "Retailul alimentar a fost un sector supus şocului la începutul pandemiei şi a rezistat, am văzut creşteri moderate, a fost o creştere mare a cererii şi o presiune mare pe lanţurile logistice, când statele închideau graniţele sau când şoferilor nu li se mai permitea să circule, erau puşi în carantină", a spus Chiriţoiu. Cu toate acestea, sectorul a funcţionat bine şi s-a redresat. "Cu toată această presiune, cu panica din rândul populaţiei, sectorul a funcţionat, n-am ajuns să avem penurie sau preţuri foarte mari, ceea ce ne arată rezilienţa sectorului. Aici sunt mândru că am contribuit şi noi la calmarea spiritelor", a precizat oficialul Concurenţei. Potrivit acestuia, a existat discuţia în rândul autorităţilor dacă este bine să fie plafonate preţurile, însă, din fericire, nu a fost luată o astfel de măsură. "Era un risc real să ne trezim, la începutul pandemiei, cu măsuri panicarde precum îngheţarea preţurilor, care ar fi dus la o catastrofă, la situaţia din comunism, cine îşi mai aminteşte, cu lipsă de alimente şi cozi la magazine. Mă bucur că minţile mai calme au câştigat această dezbatere şi nu am recurs la măsuri de panică, care ar fi făcut mult mai rău decât bine", a subliniat Chiriţoiu. Potrivit acestuia, Consiliul Concurenţei a avut date în timp real privind evoluţia preţurilor principalelor produse alimentare din Monitorul Preţurilor la alimente, iar acest lucru a ajutat autorităţile să ia deciziile înţelepte. AGERPRES/(Autor: Florentina Cernat, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)