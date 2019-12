Chirurgul Mircea Beuran, primele explicații despre cazul șocant de la Floreasca: Cum a luat pacienta foc pe masa de operație

Chirurgul Mircea Beuran vine cu primele declarații după ce o femeie a suferit arsuri grave chiar pe masa de operaţie, la Spitalul Floreasca. El a spus că nu a fost în blocul operator în momentul când pacienta a suferit arsuri, adăugând că medicii erau „șocați” când acesta a ajuns în sala de operație.

„Această pacientă s-a prezentat la noi adusă de niște colegi chirurgi care au ne-au rugat să găsim o soluție pentru că este un caz oncologic depășit și este refuzat de spitalele din București. Ea nu se mai putea alimenta (...) În ziua de 22 decembrie a făcut o hemoragie severă. Un coleg de-al meu, venind la contravizită, sesizează lucrul acesta, îmi dă telefon și le-am spus că bolnava trebuie dusă la sala de intervenție și voi veni și eu să ajut echipa. Au dus pacienta în blocul operator, iar în clipa în care au folosit electrocauterul au simțit miros de priză arsă. Imediat, au sesizat că a apărut fum la câmpul operator. Intrând aer sub câmp s-a autoaprins, este greu de spus cum s-a produs această scânteie. (...) Pacienta fiind alergică, iar familia știa acest lucru, nu i-am putut administra substanța de contrast. Echipa care era atunci a căutat prin diferite mijloace să oprească flacăra. Eu în momentul acela nu eram în echipa operatorie, nu eram în blocul operator, iar acest lucru se poate dovedi foarte ușor, prin camerele de supraveghere. În clipa în care eu am ajuns, bolnava era deja mutată în altă sală, iar echipa căuta să facă hemostază, adică oprirea sângerării. (...) Când ei căutau să facă acestă hemostază am apărut și eu și m-am alăturat echipei. Echipa era șocată și am preluat operația. După ce am finalizat operația, am pregătit tot ce trebuia făcut pentru a pune pacientul în poziția de a fi transportată în Terapia Intensivă a Marilor Arși”, a spus chirurgul Mircea Beuran la Antena 3.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat sâmbătă, într-o intervenţie la postul tv Digi 24, că a trimis corpul de control al ministerului la Spitalul Floreasca din capitală, în legătură cu cazul unei paciente care ar fi fost arsă pe masa de operaţie, fiind acum în stare gravă cu arsuri pe 40% din suprafaţa corpului, acesta fiind prezentat public de către deputatul USR Emanuel Ungureanu.



Potrivit afirmaţiilor făcute de către deputatul USR pe pagina sa de facebook, pacienta bolnavă de cancer ar fi fost incendiată de către chirurgul Mircea Beuran, care ar fi folosit "greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc".



Ungureanu a publicat pe facebook şi declaraţiile olografe ale două asistente din cadrul unităţii medicale, din care rezultă că pacienta în flăcări a fost stinsă cu un lighean de apă. El a susţinut că, potrivit informaţiilor care i-ar fi fost furnizate de către o asistentă medicală, conducerea spitalului şi inspecţia venită de la DSP au încercat să muşamalizeze acest caz şi nu i-au luat nicio declaraţie scrisă chirurgului Mircea Beuran.



Ministrul Costache a menţionat, în intervenţia de la Digi 24, că de la nivelul conducerii spitalului nu a fost semnalat ministerului acest incident petrecut duminică, 22 decembrie, adăugând că este inexplicabil faptul că chirurgului Beuran nu i s-a luat încă o declaraţie scrisă cu privire la ce s-a întâmplat. El a spus că luni, 30 decembrie, urmează ca inspectorii să aibă o întâlnire cu medicul Mircea Beuran, pentru a analiza situaţia.



Costache a subliniat că vor fi sancţionaţi responsabilii de la nivelul DSP Bucureşti şi conducerii spitalului care nu au informat Ministerul Sănătăţii despre acest caz. Totodată, ministrul Victor Costache a mai menţionat, la Digi 24, că este "şocant" că pacienta respectivă a fost stinsă cu apă din lighean, deşi ar trebui să existe în unitatea medicală proceduri pentru intervenţia în astfel de cazuri de urgenţă în sala de operaţii.