Chirurgul vedetelor vorbește despre operațiile pe care le facea clientelor și spune ca rectorul a fugit cu actele - VIDEO

Medicul fals Matteo Politi, care se află sub control judiciar, a făcut declarații uimitoare. El s-a apărat de acuzațiile ce i-au fost aduse, a susținut că este medic. Matthew Mode sau Matteo Politi a pretins că este medic estetician şi a făcut nenumărate intervenţii la clinici renumite din Bucureşti.

„Sunt medic. Am studiat. Am făcut studii de medicină generală și am terminat. Nu este adevărat că am doar opt clase. În Italia, sistemul de educație este diferit – ai nevoie să faci cinci ani școala elementară. Apoi, trei ani de licență medie, apoi liceu pentru cinci ani”, a declarat medicul fals.

„Am făcut doi ani de liceu in Italia, apoi am terminat colegiu online în America, apoi am terminat Bacalaureatul meu. Facultatea am început-o în 2007 și am terminat-o în 2013, în Priștina, în Serbia. Am făcut medicină generală.

Nu am vorbit cu părinții mei până acum 2 săptămâni, nu am avut curaj. Îmi era rușine. Am făcut o greșeală în Italia acum 10 ani, pe care o regret. Am fost în anul 2 de studii în Universitate și pe timpul verii, în august, am profesat.

Am studiat în Serbia, a fost vara, eram în vacanță, în august. Eu regret ce am făcut pentru că mi-a ruinat viața această greșeală! Am făcut chirurgie estetică, am deschis salon în Italia, de estetică, masaj, am fost proprietar.”, a mai spus el, precizând ulterior că Universitatea din Priștina, Kosovo, are un sediu și în Serbia.

Medicul fals Matteo Politi a mai spus și că actle lui nu sunt false, așa cum s-a dovedit.

„Nu sunt false actele. Am studiat acolo. A fost scandal cu universitatea. Este dificil să controlezi, pentru că nu există registre. Universitatea a schimbat administrația din facultate.

E un pic cam complicat, pentru că rectorul Universității a fugit cu toate registrele…

Acum știu că în România cursurile din chirurgia cosmetică nu sunt recunoscute ca cele din chirurgie plastică, în care eu nu m-am specializat.”, a mai spus Matteo Politi, care a precizat că are 39 de ani.

Politi ar fi început să studieze medicina la vârsta de 27 de ani și ar fi studiat timp de șase ani, până la vârsta de 33 de ani.

„În Anglia am fost arestat, dar au fost cazuri diferite. Am lucrat în spital cu un manager la secția pentru cercetare”, a spus el, precizând că în România se află de un an.

Despre momentul în care a fost arestat în Italia, Matteo Politi a spus că acolo a făcut o greșeală, în urmă cu zece ani.

„În Italia am făcut o greșeală, în urmă cu 10 ani. E diferit cazul. Eram medic, dar nu terminasem medicina. Eu sunt născut în Venezia, iar în Italia planurile de studii sunt, probabil, diferite de România. Am Bacalaureatul și diploma de Medicină Generală. După ce termini Medicina Generală, trebuie să te specializezi. Cum se spune în România, rezidențiat. Eu am făcut cursuri de chirurgie cosmetică, trei ani și jumătate, dar nu este un rezidențiat, sunt cursuri de implant mamar, minilifting facial și abdominaplastie.

A fost doar estetic. Am început în 2007, în vacanță, pe 5 august, după presa a făcut știri la o lună după, în septembrie. După am făcut cursuri de chirurgie cosmetică, laser, botox, cursuri, nu rezidențiat. Am făcut și intervenții și doar injecții. Sunt diferite cursurile de implant mamar, nu sunt chirurg plastician. E chirurgie plastică și chirurgie estetică. Când am ajuns în România nu am vrut să fac ceea ce am făcut în Italia, am cunoscut-o pe ex-iubita mea ce m-a introdus. Ea a fost avocat, eu am întrebat dacă am nevoie să legalizez și în limba română documentele mele, pentru a fi doctor, legal? După acest lucru a recunoscut diploma de medicină, în România. Am fost la Minister, am semnat tot, în mod legal. După mi-au dat o hârtie cu o ștampilă. Mi-au zis că asta este provizoriu, pentru că sunt străin, după mi-au zis că e nevoie să plătesc chitanță pentru Colegiul Medicilor.

Mi-au zis că e nevoie să aștept, după trebuie să fac jurământul și voi fi medic. A fost scris chirurg plastician și am zis că nu sunt chirurg plastician, că sunt chirurg de cosmetică, astea sunt cursurile pe care le-am făcut eu.

M-au sunat după 15 zile, nu-mi aduc aminte exact...acum mi-au zis că merg la Direcția de Sănătate Publică pentru că am nevoie de ștampilă, am întrebat dacă e legal, au zis să așteptăm puțin pentru a fi recunoscută chirurgia plastică și Colegiul Medicilor.

Am întrebat dacă pot să lucrez acum..A fost o clinică unde am făcut contract de prestare servicii și proprietarul mi-a zis că nu poate să facă acest contract. I-am zis că vorbesc cu avocata și mi s-a spus nu. Am sunat la Colegiul Medicilor, am vorbit cu o consilieră de acolo care mi-a zis că nu sunt înregistrat, pentru că dosarul meu era incomplet. Am fost șocat. I-am zis că am lucrat...Ea mi-a zis: nu am auzit nimic, pentru că tu nu poți!

După s-a descoperit. După acest moment, am oprit lucrul, am făcut doar o singură operație și am terminat.

Am făcut diverse operații, aveam 2 persoane cărora nu le plăcea nasul. Mi-a plăcut tot...parfumul de alcool, a fost o experiență frumoasă. Când operez...când îți place ceea ce faci, faci cu inima, nu faci pentru bani. E o chestie in interiorul meu, am dragoste pentru această profesie.”, a spus el la Antena Stars.

