Chitaristul Paul Barrere, cunoscut din grupul muzical Little Feat, a murit

Chitaristul american Paul Barrere, cunoscut din grupul muzical Little Feat, a murit sâmbătă, la vârsta de 71 de ani, din cauza unor complicații generate de cancerul de ficat de care suferea din 2015, potrivit Variety, scrie Mediafax.

Muzicianul Paul Barrere a fost diagnosticat în 1994 și cu hepatită C.

În luna octombrie, acesta a fost nevoit să-și anuleze participarea la turneul aniversar al grupului muzical Little Feat din cauza problemelor de sănătate.

"Dumnezeule! Tocmai am aflat de moartea unui alt prieten drag, Paul Barrere de la Little Feat. Un sclipitor chitarist, cântăreț și compozitor - o piatră de temelie a uneia dintre cele mai bune formații din toate timpurile. Mă bucur că s-a eliberat de durere și că se va odihni în pace. Îl vom păstra în inimile noastre și îi vom comemora mereu viața și muzica", a scris cântăreața Bonnie Raitt pe rețeaua de micro-blogging Twitter.

Citește și: O capodoperă a pictorului italian Cimabue a fost vândut pentru peste 24 de milioane de euro

Formația Little Feat a fost fondată în anul 1969, iar Barrere i s-a alăturat în 1972, compunând cântece precum "Skin It Back", "Feats Don’t Fail Me Now", "Down on the Farm" și "Time Loves A Hero".

"Cu mare tristețe, Little Feat anunță decesul fratelui nostru chitarist Paul Barrere, survenit la Spitalul UCLA. Cerem ca gândurile voastre bune să se îndrepte către văduva Pam, spre copiii acestuia, Gabriel, Genevieve și Gillian, și către toți fanii ce au reprezentat familia lui extinsă", au declarat membrii formației Little Feat.

Trupa Little Feat a lansat 16 albume de studio pe parcursul a 41 de ani. Cel mai recent album a fost lansat în anul 2012 și se intitulează "Rooster Rag". Barrere a lansat trei albume solo, "On My Own Two Feet", în 1983, "Real Lies", în 1984, și "If the Phone Don’t Ring", în 1986.