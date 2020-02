Chitaristul trupei The rolling Stone ia o decizie definitorie - La ce renunta artistul

Chitaristul formaţiei The Rolling Stones Keith Richards, în vârstă de 76 de ani, a renunţat la fumat după ce a declarat că a fost "mai greu să renunţe la nicotină decât la heroină", potrivit site-ului nme.com, citat de news.ro.

Într-un interviu la postul de radio Q104.3 New York acordat lui Jim Kerr, Richards a confirmat că nu s-a mai atins de ţigări din octombrie anul trecut.

Richards a mărturisit: "Am făcut asta, am fost acolo", atunci când a fost întrebat despre obiceiul lui de a fuma.

Ultima noutate cu privire la sănătatea sa vine după ce, în 2019, a anunţat că se gândeşte să renunţe la ţigări. "Cred că Mick Jagger şi cu mine am simţit în ultimul turneu că urmează să ne lăsăm. Trebuie să continuăm aşa".

"Să te laşi de heroină este ca un iad, dar e unul scurt. Ţigările sunt mereu acolo şi le fumezi mereu. Le iau şi le aprind fără să mă gândesc la asta", declara chitaristul pentru Mojo. "În ultimul timp, de fapt, am reuşit să le reduc substanţial în fiecare zi".

Trupa britanică The Rolling Stones va porni anul acesta într-un nou turneu „No Filter” în Statele Unite şi Canada, potrivit unui anunţ făcut joi. Turneul va debuta pe 8 mai, în San Diego, şi va fi încheiat pe 9 iulie, în Atlanta. În total, au fost anunţat joi 15 concerte. În Canada, The Rolling Stones va concerta în Vancouver, pe 12 mai.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.