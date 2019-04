„Choose Your Future”, filmul campaniei pentru alegerile europarlamentare - VIDEO

Choose Your Future google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentul European a lansat filmul campaniei pentru alegerile europarlamentare, „Choose Your Future”, o productie de 3 minute cu personaje reale, realizat in cinci spitale din Grecia, Danemarca, Cehia si Ungaria. Filmul „Choose Your Future” (Alege-ti viitorul, n.r.) este piesa centrala a campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Este regizat de francezul Frédéric Planchon. In cele trei minute, el a documentat momente intense ale venirii pe lume a mai multor copii europeni. SONDAJ CURS: Care este intentia de vot la alegerile europarlamentare „Choose Your Future” este un impuls privind participarea la vot si exprima faptul ca europe ...