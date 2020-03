Chris Terhes trage un semnal de ALARMA: Numarul romanilor infectați cu coronavirus va EXPLODA

Europarlamentarul PSD, Chris Terhes, susține că în România va fi o explozie de oameni infectați cu noul coronavirus pentru că s-au întors foarte mulți români din Italia, iar Guvernul nu i-a testat pe toți, asta pentru că mulți n-au fost sinceri și nu au spus de unde vin.

”Guvernul Orban spune ca in ultimele 2 saptamani au fost inregistrati 40.000 de romani care au intrat in Romania venind din Italia. Acestia sunt cei care au declarat sincer de unde au venit. Numarul celor veniti insa din Italia este cu mult mai mare. Si daca 1% din cei intrati au fost purtatori de virus, va dati seama cate persoane din Romania au fost infectate ulterior. Posibil ca in perioada urmatoare numarul celor din Romania infectati cu simptome sa explodeze. Evitati locurile aglomerate, spalati-va pe maini si luati Vitamina C. Daca aveti simptome de coronavirus, anuntati autoritatile.”, scrie Chris Terhes.