Christian Ciocan, despre cazul fetitei moarte in Dambovita: Este foarte grav!

fata caz dambovita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul de Comunicare si Purtator de Cuvant al F.S.D.P.R, Comisar- sef de politie Christian Ciocan, trage un semnal de alarma in legatura cu cazul fetitei disparute si gasite moarta in Dambovita. 'Vedem ca apar extrem de multe informatii in presa. Nu este sanatos, nici pentru ancheta, nici pentru societate ca in spatiul public sa apara informatii pe surse. Romania este stat european, Romania are legislatie si chiar aceasta legislatie, dincolo de faptul ca impune furnizarea de informatii cu privire la un caz atunci cand se permite, sanctioneaza si informatiile care ajung in presa si nu numai pe alte canale decat cele oficiale' a spus Christian Ciocan. Cetateanul olandez, principalul suspe ...