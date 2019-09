Christopher Plummer, interesat mai mult de ce face Bianca Andreescu la US Open decat de festivalul de la Toronto

Actorul canadian Christopher Plummer, premiat cu Oscar, celebru, printre altele, pentru rolul căpitanului Georg von Trapp din „Sunetul Muzicii”, a fost foarte interesat de evoluţia Biancăi Andreescu la US Open. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit presei canadiene, Plummer nu a putut urmări decât începutul meciului, deoarece trebuia să participe la premiera filmului „Knives Out”, în cadrul Festivalului de film de la Toronto. "Cât e scorul?", a întrebat el cum a ajuns pe covorul roşu. "Fantastic! În calitate de canadian nu pot să spun decât «Hai, pe ea, Bianca!» Este minunată, are toate loviturile", a afirmat actorul în vârstă de 89 de ani, când a aflat că jucătoarea de origine română câştigase primul set şi conducea în al doilea. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, locul 15 WTA, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, numărul 8 mondial. Andreescu este prima sportivă din Canada care câştigă un grand slam. Ea s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute, sub privirile ducesei de Sussex, Meghan Markle. La meci a asistat şi Nadia Comăneci. Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF) a început pe 5 septembrie şi se va încheia pe 15 septembrie. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente& ...