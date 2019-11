Cițu, despre recuperarea banilor de la Iohannis, pe casa pierduta: „O sa vad care e situația”

Fiscul are de recuperat de la familia Iohannis aproximativ 300.000 de euro. Este vorba despre imobilul dobândit ilegal, despre care Klaus Iohannis spunea într-o conferință de presă că a fost „eliminat”. Ministrul finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că nu cunoaște cazul, dar se va interesa. Întrebat de jurnaliști dacă ANAF ar trebui să-i trimită o notificare președintelui pentru The post Cîțu, despre recuperarea banilor de la Iohannis, pe casa pierdută: „O să văd care e situația” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.