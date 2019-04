CIA acuza Huawei ca este finantata de securitatea statului chinez

CIA acuză Huawei Technologies că este finanţată de securitatea statului chinez, a relatat duminică publicaţia The Times, adăugând încă o acuzaţie la lista de acuzaţii aduse de Occident la adresa companiei chineze de tehnologie, transmite Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit agenţiei americane de securitate, Huawei primeşte finanţare de la Comisia de Securitate Naţională a Chinei, Armata de Eliberare a Poporului şi o a treia instituţie a reţelei de securitate a statului chinez, potrivit unui surse citate de The Times. În acest an, CIA a pus la dispoziţia celorlalţi membri ai grupului de securitate Five Eyes, care mai include Marea Britanie, Australia, Canada şi Noua Zeelandă, informaţiile pe care le deţine în acest sens. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Compania chineză a respins acuzaţiile într-un comunicat citat de publicaţie. “Huawei nu comentează acuzaţiile lipsite de substanţă, care nu sunt susţinute de vreo dovadă, făcute de surse anonime”, a declarat un reprezentant al Huawei. Reprezentanţii companiei, ai CIA şi a Ministerului de Externe al Chinei nu au răspuns imediat solicitărilor de informaţii din partea Reuters. Acuzaţiile vin într-o perioadă de tensiuni comerciale între Washington şi Beijing şi pe fondul îngrijorărilor Statelor Unite că echipamentele Huawei ar putea fi folosite pentru spionaj. Autorităţile din Statele Unite investighează Huawei pentru încălcarea sancţiunilor impuse Iranului. Meng Wanzhou, directoarea financiară a Huawei şi fiică a fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a fost arestată în Canada în decembrie, la solicitarea SUA, care o acuză de fra ...