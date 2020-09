Ciclism: Eduard Grosu a castigat a etapa a treia a Turului Romaniei

Rutierul Eduard-Michael Grosu, component al echipei naţionale a României, a câştigat etapa a treia a Turului ciclist al României, joi, cu sosirea la Lacul Sfânta Ana, şi şi-a consolidat poziţia de lider al cursei, însă nu va mai lua startul în etapa următoare. Etapa a treia s-a desfăşurată pe traseul Târgu Mureş - Livezeni - Miercurea Nirajului - Sărăţeni - Sovata - Odorheiu Secuiesc - Miercurea Ciuc - Bixad - Lacul Sf. Ana (203,4 km). Kazahul Matvei Nikitin (Vino Astana Motors) a primit tricoul roşu de cel mai bun sprinter, dar şi pe cel verde, de cel mai bun căţărător. Suedezul Erik Bergstroem Frisk (Bike Aid) este noul purtător al tricoului alb, de cel mai bun rutier Under-23. Grosu este în continuare purtătorul tricoului albastru, de cel mai bun român în clasamentul general. ''Mă simt foarte bine, am fost într-o formă foarte bună, am câştigat datorită lui Serghei Ţvetcov. A făcut un lucru foarte bun pe final, m-a lansat perfect în ultimii 500 de metri, am lansat sprintul la 200 şi de metri, ştiam că nu are cine să mă mai bată, aveam picioare foarte bune. Am urmărit toate atacurile din ultimii 2-3 km, îmi pare bine că am câştigat, dar îmi pare rău că în seara asta o să plec şi nu pot să apăr tricoul. (...) Nu voi mai lua startul, pentru că trebuie să plec în Belgia şi am un concurs duminică acolo'', a declarat Grosu imediat după etapă, pentru pagina de Facebook a cursei. Etapa a patra va avea loc sâmbătă, cu plecarea de la Cârţişoara (jud. Sibiu), pe Transfăgărăşan, până la Curtea de Argeş (209,5 km). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)