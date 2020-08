Ciclistul Fabio Jakobsen in stare grava, dar stabila, dupa ce a fost operat timp de cinci ore

Ciclistul Fabio Jakobsen, ranit si plasat in coma artificiala, in urma unei cazaturi provocate de un adversar in etapa I a Turului Poloniei, este in stare grava, dar stabila, dupa ce a fost operat timp de cinci ore la cap, in noaptea de miercuri spre joi, la un spital din Sosnowiec, informeaza AFP.