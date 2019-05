Cif Curata Romania: Actiune de curatenie in Parcul Tabacarie si concert live sustinut de Feli la Constanta

„Cif Curăță România este proiectul nostru de suflet prin care, an de an, ne dorim să redăm frumusețea unor locuri din România, cu semnificație pentru comunitățile locale. Anul acesta ne-am orientat atenția spre locuri dedicate evenimentelor și spectacolelor în aer liber, care în timp și-au pierdut strălucirea de altădată. Pentru ediția cu numărul șase am pregătit un nou concept și vom organiza primul festival de curățenie din țara noastră. Prin această tematică, ne dorim să îmbinăm utilitatea acțiunilor de curățenie, cu distracția și emoția de a asculta muzică live, oferind o altfel de experiență de festival. Sperăm ca, și de această dată, să avem aproape de noi cât mai mulți români, alături de care putem curăța și reda frumusețea locurilor dragi din orașele țării noastre.”, a declarat Cristina Brîndușoiu, Category Marketing Manager Home&Hygiene USCE.

Pentru al șaselea an consecutiv, Cif continuă campania națională Cif Curăță România și organizează o nouă ediție, sub conceptul de festival.Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Constanța, pentru ediția din 2019, peste 650 de români au propus locuri destinate organizării de evenimente publice, în aer liber, dar care și-au pierdut strălucirea de-a lungul timpului și ar avea nevoie să fie curățate. Astfel, Cif Curăță România – Ediția Festival ajunge și la Constanța, pe 18 mai, unde, cu ajutorul tuturor constănțenilor dornici să se implice, va fi curățat și înfrumusețat Amfiteatrul din Parcul Tăbăcăriei.Voluntarii se vor bucura de atmosfera de festival pe tot parcursul acțiunii de curățenie, iar eforturile lor vor fi răsplătite printr-un concert susținut de Feli.Vino și tu la primul festival de curățenie din România!Programul este următorul:14:30 - Open doors și înregistrare voluntari15:00 - Împărțire pe echipe15:30 - Desfășurarea acțiunii de curățenie17:00 - Concert FeliFeli, invitat special al festivalul de curățenie organizat de Cif, va concerta și va anima atmosfera cu muzică live. În plus, organizatorii au pregătit surprize și premii la fața locului pentru participanți.Pentru a contribui şi mai mult la înfrumuseţarea Amfiteatrului, imediat ce curăţenia va fi gata, va fi amplasată o piesă de mobilier urban, cu un design special creat şi adaptat pentru acest spațiu.