Cifre INGRIJORATOARE - Olguța Vasilescu a rabufnit la adresa Guvernului Orban: 'De ce se imprumuta dublu?'

Pornind de la lozinca folosită de PNL când era în opoziție - „Se imprumuta atat de mult incat o sa plateasca si copiii nostri!”, Lia Olguța Vasilescu lansează un atac virulent la adresa Guvernului Orban, căruia îi reproșează că se împrumută dublu comparativ cu împrumuturile făcute de guvernul PSD.

„Stiti lozinca: "Se imprumuta atat de mult incat o sa plateasca si copiii nostri!" Pai, hai sa lucram cu cifre! In imaginea de mai jos aveti media lunara a imprumuturilor facute de guvernul PSD, cu rosu si guvernul PNL, cu galben! Media lunara a imprumuturilor PSD, miliarde lei, este 3,94, iar in cazul PNL - 7,83! Dublu! In conditiile in care PSD a tinut deficitul sub pragul de 3 la suta, iar PNL merge spre 5. PSD a marit veniturile romanilor, a platit pentru programe de sustinere a antreprenorilor si fermierilor, a deschis 16000 de santiere in mediul rural, a construit peste 100 km de autostrada si a deschis mai multe loturi de autostrazi etc. PNL subfinanteaza investitiile in autostrazi, nu mai mareste veniturile romanilor, a stopat toate programele pentru antreprenori sau fermieri, a inchis Fondul de Dezvoltare Locala care sustinea comunitatile locale. Si atunci de ce se imprumuta dublu???”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.