Cifre socante. Toate detaliile despre votul care a schimbat configuratia politica a Iasului. Surprize uriase in localitatile din judet

• Alegerile europarlamentare de la finalul saptamanii trecute au adus o serie de surprize uriase in tot judetul Iasi • Per total, judetul a fost castigat de alianta USR- PLUS, insa mare parte din localitati au fost dominate de PNL • In localitatile conduse in continuare de primari PSD, voturile au fost impartite • Surpriza este una uriasa, in conditiile in care, ani la rand, judetul a fost castigat mai mereu de PSD • Cititi in randurile de mai jos distributia votului la alegerile europarlamentare pe colegii electorale, cartiere si nu numai Rezultate total neasteptate in judetul Iasi la alegerile pentru desemnarea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul Europea ...