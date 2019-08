Cifrele dezastrului! Mii de minori au fost disparuti in prima parte a anului curent

copii disparuti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 2.800 de cazuri de minori disparuti au fost sesizate in prima parte a anului 2019, precizeaza Politia Romana, la solicitarea mediafax. Pe site-ul Politiei figureaza insa 17 cazuri de copii disparuti, intrucat doar atatea au acordul familiei privind mediatizarea. In 2019, in Romania, au fost sesizate 2.824 de cazuri de minori disparuti, fiind solutionate 2.954 de astfel de cazuri. Cifrele prezentate, subliniaza reprezentantii Politiei Romane, reprezinta numarul disparitiilor, nu al disparutilor, deoarece o persoana poate fi semnalata disparuta de mai multe ori intr-un interval de timp. 99 de persoane disparute la Iasi! Dintre acestea 27 sunt minori! Cea mai veche disparitie, semnalata in anul 199 ...