Cinci ani de inchisoare pentru pedofilul din Floresti care racola copii in taberele umanitare

Man Robert Tiberiu, floresteanul acuzat de pornografie infantila si corupere de minori, a fost condamnat de catre magistratii Tribunalului Cluj la pedeapsa de 5 ani 1 luna si 10 zile de inchisoare, cu executare. Procesul acestuia fusese rejudecat, dupa ce, initial, aceasi instanta pronunta pedeapsa de 17 ani de inchisoare, tot cu executare. Hotararea nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel.

Potrivit anchetatorilor, acesta detinea o firma de transport, si amnume P.F.A. Robert Tiberiu Man, prin intermediul careia isi recruta minorii dintr-o tabara organizata de catre o fundatie umanitara, fundatie pentru care acesta efectua curse de transport.

"Barbatul este suspectat ca, in perioada 2011 - 2015, a recrutat mai multi minori cu varste cuprinse intre 8 si 16 ani si, profitand de imposibilitatea acestora de a se apara ori de a-si exprima vointa, precum si prin oferirea de bani sau de alte foloase parintilor acestora, i-a adapostit la locuinta sa situata pe raza comunei Floresti, unde i-a supus mai multor gesturi cu conotatii sexuale, in vederea producerii de materiale pornografice.

Totodata, s-a retinut ca din 23 noiembrie 2014 pana in 30 noiembrie 2015 i-ar fi propus unui minor in varsta de 12 ani, prin intermediul unei retele de socializare, sa se intalneasca in vederea intretinerii de relatii sexuale.

In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a constatat ca minorii au fost recrutati de catre inculpatul Man Robert Tiberiu din tabere organizate de catre o fundatie umanitara, fundatie pentru care inculpatul efectua curse de transport.

In urma perchezitiei au fost descoperiti si ridicati suporti optici, telefoane mobile si inscrisuri pentru probarea activitatii infractionale, fiind pus in executare mandatul de aducere emis pe numele acestuia.", aratau procurorii DIICOT in momentul trimiterii acesuitea in judecata.

Solutia instantei:

I. Condamna pe inculpatul:

M.R. T., ,

In temeiul art. 221 al. 1 si 4 Cod penal, prin inlaturarea prevederilor art. 35 al. 1 Cod penal, deoarece nu sunt intrunite elementele de tipicitate pentru cel de al doilea act material, la pedeapsa de:

– 1 (un) an si 4 (patru) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de corupere sexuala a minorilor, fata de persoana vatamata S A C, prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prev. de art. 211 al. 1 si 2 Cod penal, rap. la art. 210 al. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, conform incheierilor penale aferente termenelor de judecata din data de 14 si 30 octombrie 2019.

In baza art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata S. A. C., ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata S. A. C., ori de a se apropia de acesta.

In baza art. 221 al. 1 si 4 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de corupere sexuala a minorilor, in forma continuata, fata de persoana vatamata M. C., prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prev. de art. 211 al. 1 si 2 Cod penal, rap. la art. 210 al. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, conform incheierilor penale aferente termenelor de judecata din data de 14 si 30 octombrie 2019.

In temeiul art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata M.C., ori de a se apropia de acesta.

In baza art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata M. C., ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 221 al. 1 si 4 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de corupere sexuala a minorilor, in forma continuata, fata de persoana vatamata B. I. Va., prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prev. de art. 211 al. 1 si 2 Cod penal, rap. la art. 210 al. 1 lit. b si c Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, conform incheierilor penale aferente termenelor de judecata din data de 14 si 30 octombrie 2019.

In baza art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata B. I. V., , ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata B. I. V., ori de a se apropia de acesta.

In baza art. 221 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 2 (doi) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de corupere sexuala a minorilor, in forma continuata, fata de persoana vatamata Z. T. N., prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prev. de art. 211 al. 1 si 2 Cod penal, rap. la art. 210 al. 1 lit. b si c Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, conform incheierilor penale aferente termenelor de judecata din data de 14 si 30 octombrie 2019.

In temeiul art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata Z. T. N., ori de a se apropia de acesta.

In baza art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata Z. T. N., ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 222 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 3 (trei) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de racolarea minorilor in scopuri sexuale, in forma continuata, fata de persoana vatamata F. F. A., prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prev. de art. 211 al. 1 si 2 Cod penal, rap. la art. 210 al. 1 lit. b si c Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, conform incheierilor penale aferente termenelor de judecata din data de 14 si 30 octombrie 2019.

In baza art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata Friedrich F. A., ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata F. F. A., ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 222 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 3 (trei) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de racolarea minorilor in scopuri sexuale, in forma continuata, fata de persoana vatamata P. M. S., prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prev. de art. 211 al. 1 si 2 Cod penal, rap. la art. 210 al. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, conform incheierilor penale aferente termenelor de judecata din data de 14 si 30 octombrie 2019.

In baza art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata P. M. S., ori de a se apropia de acesta.

In temeiul art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata P. M. S., ori de a se apropia de acesta.

In baza art. 221 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 2 (doi) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de corupere sexuala a minorilor, in forma continuata, fata de persoana vatamata M. T. N. C.

In temeiul art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 1 an, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata M.T. N. C., ori de a se apropia de aceasta.

In baza art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, f si n Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator si dreptul de a comunica cu persoana vatamata M. T. N. C., ori de a se apropia de aceasta.

In baza art. 374 al. 1, 2 si 5 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de:

– 2 (doi) ani si 2 (doua) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de pornografie infantila in forma continuata.

In temeiul art. 55 lit. a rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b si f, art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 2 ani, care incepe sa curga dupa executarea pedepsei inchisorii, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi tutore sau curator.

In baza art. 65 al. 1 si 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b si f Cod Penal, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate va fi executata sau considerata ca executata, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi tutore sau curator.

In temeiul art. 38 al. 1 Cod penal constata ca infractiunile de mai sus au fost comise in conditiile concursului real de fapte, iar in baza art. 39 al. 1 lit. b Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 2 ani si 2 luni inchisoare sporita cu o treime din totalul celorlalte pedepse, care este de 2 ani 11 luni si 10 zile (8 ani si 10 luni impartit la 3), urmand ca inculpatul sa execute in final pedeapsa de:

– 5 (cinci) ani 1 (o) luna si 10 (zece) zile inchisoare, in regim de detentie.

In temeiul art. 45 al. 3 lit. a Cod penal rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, f si n Cod penal rap. la art. art. 67 al. 1, art. 68 al. 1 lit. c Cod Penal, interzice inculpatului pe o durata de 2 ani, care incepe dupa executarea pedepsei principale, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi tutore sau curator, si pe o durata de 1 an, care incepe dupa executarea pedepsei principale, dreptul de a comunica cu persoanele vatamate S. A. C., M. C., B. I. V., Z. T. N., F. F. A., P. M. S. si M. T. N. C.

In baza art. 72 Cod penal scade din durata pedepsei rezultante perioada retinerii si arestarii preventive incepand cu data de 06.01.2016 si pana la data de 07.10.2017.

