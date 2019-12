Cinci barbati din judetul Constanta, escortati si introdusi in Penitenciarul Poarta Alba. Ce infractiuni au comis

Marți, polițiștii din cadrul IPJ Constanța au pus în aplicare următoarele mandate:La data de 10 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Poliției stațiunii Eforie au identificat un bărbat, de 49 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.La data de 10 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Cobadin au identificat un bărbat, de 42 de ani, pe numele căruia Judecătoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.La data de 10 decembrie a.c., poliţişti de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat, de 21 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.La data de 10 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Tuzla au identificat un bărbat, de 27 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.La data de 10 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Agigea au identificat un bărbat, de 44 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 20 dezile de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducere sub influența băuturilor alcoolice.Persoanele în cauză au fost escortate și introduse în Penitenciarul Poarta Albă.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța