Cinci gradinite din Sectorul 4 al Capitalei vor fi daramate. Primarul Baluta promite reconstruirea lor, parintii sunt nemultumiti

Primaria Sector 4, condusa de social-democratul Daniel Baluta, anunta demolarea si reconstructia a cinci gradinite, din septembrie, pentru ca sunt incadrate in clasa I de risc seismic. De asemenea, o alta gradinita va fi reabilitata. Din acest motiv, copiii din 44 de grupe de gradinita vor fi mutati in alte spatii, timp de un an.