Cinci militari romani, raniti in Afganistan

Cinci militari din Batalionul 300 Protecţia Forţei “Sfântul Andrei”, care se află în misiune în Afganistan, au fost răniţi vineri, în jurul orei 12.30, ora României, în timp ce executau o misiune de patrulare mixtă împreună cu militari americani, în zona de responsabilitate, anunţă Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat de presă. Sursa citată precizează The post Cinci militari români, răniţi în Afganistan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.