Cinci oameni au fost ucisi intr-o statiune de schi din Austria. Criminalul si-a marturisit faptele

Cinci persoane omorate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia austriaca investigheaza moartea suspecta a cinci persoane in statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, situata in vestul Austriei, a informat duminica politia regionala, potrivit Reuters. Crimele au avut loc peste noapte, a declarat un purtator de cuvant al politiei regionale din Tirol. Suspectul a fost retinut, a informat agentia austriaca de presa APA, citand politia. EXCLUSIV! Cine sunt persoanele care au decedat in accidentul din Baltati Presa locala, citand informatiile oferite de politie, a comunicat ca faptasul era un barbat de 25 de ani care a intrat in casa familiei fostei sale iubite si a impuscat cinci persoane - tanara si noul ei iubit, precum si pe parintii si frate ...