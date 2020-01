Cinci rachete au cazut in apropierea ambasadei SUA la Bagdad

Cinci rachete Katiusa au cazut duminica in apropierea ambasadei SUA la Bagdad, intr-unul din frecventele atacuri asupra acestei ambasade ce se repeta fara a face victime dupa escaladarea tensiunilor dintre Iran si SUA in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani de catre o drona americana in capitala irakiana, informeaza agentia EFE.