Cinci raniti, intre care si un copil, intr-un accident produs in Mamaia: Autorul e suspectat ca bause si consumase droguri

Cinci persoane, intre care un copil de 11 ani, au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre trei masini, in statiunea Mamaia. Primele informatii arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care a patruns pe contrasens. In masina intrata pe contrasens au fost gasite 19 plicuri cu substante ce par a fi psihoactive, iar soferul mirosea a alcool.