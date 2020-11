Cinci regiuni din Italia intra in lockdown total, incepand de joi. Școlile nu sunt inchise

Cinci regiuni ale Italiei intră în lockdown până în 3 decembrie, conform ultimului decret semnat de premierul Giuseppe Conte pe parcursul nopții de marți spre miercuri, după o serie de tensiuni. Regiunile roșii sunt considerate Lombardia, Piemonte, Tirolul de Sud, Valle d’Aosta și Calabria. Conform Corriere della Sera, regulile vor intra în vigoare în 5 […] The post Cinci regiuni din Italia intră în lockdown total, începând de joi. Școlile nu sunt închise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.