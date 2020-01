Cinci sfaturi care te pot ajuta in alegerea nutritionistului potrivit

Sarbatorile au trecut, dar pentru multe persoane lupta cu kilogramele in plus abia acum incepe. Fie ca vorbim despre schimbarea stilului de viata, fie despre pregatirea corpului pentru vara sau de pierderea catorva kilograme in plus, un lucru este cert, avem nevoie de sfaturile unui nutritionist pentru a ne ajuta cu un program alimentar personalizat.